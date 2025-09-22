बंपर मौका! सोलन में 30 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू

मैसर्ज़ तपन इंडस्ट्रीज सोलन में सेल्स एग्जीक्यूटीव, ड्राइवर व एडवाइजर के 25 पद व मैसर्ज़ इंडस्फिक्स प्रेसिजन लिमिटिड परवाणू में ट्रैनी मैकेनिकल के 05 पदों पर भर्ती के लिए 27 सितम्बर, 2025 को ज़िला रोज़गार कार्यालय सोलन में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया...

सोलन। मैसर्ज़ तपन इंडस्ट्रीज सोलन में सेल्स एग्जीक्यूटीव, ड्राइवर व एडवाइजर के 25 पद व मैसर्ज़ इंडस्फिक्स प्रेसिजन लिमिटिड परवाणू में ट्रैनी मैकेनिकल के 05 पदों पर भर्ती के लिए 27 सितम्बर, 2025 को ज़िला रोज़गार कार्यालय सोलन में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी ज़िला रोज़गार अधिकारी जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं, ग्रेजूएट, मकैनिकल में डिप्लोमा व आयु 19 से 33 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. में प्राप्त कर सकते हैं। सभी योग्य एवं इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. पर कैंडिडेट लॉगइन टैब के माध्यम से पंजीकृत करने के उपरांत अपनी रेजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पर अधिसूचित रिक्तियों के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन करने से पूर्व प्रत्येक आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

जगदीश कुमार ने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता सम्बन्धी सभी अनिवार्य प्रमाण पत्र व दस्तावेज़ सहित ज़िला रोज़गार कार्यालय सोलन में 27 सितम्बर, 2025 को प्रातः 10.30 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार कार्यालय दूरभाष नम्बर 01792-227242 पर सम्पर्क कर सकते है।