  • सोलन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग: सुरक्षित निकाले 175 कर्मचारी

Edited By Jyoti M, Updated: 29 Jan, 2026 05:16 PM

सोलन के बाईपास स्थित 'शिवालिक बायमेटल' यूनिट में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार के पास अचानक आग की लपटें आसमान छूने लगीं। यह हादसा मात्र एक आग की घटना नहीं थी, बल्कि 175 जिंदगियों की सलामती की परीक्षा थी।

सोलन। सोलन के बाईपास स्थित 'शिवालिक बायमेटल' यूनिट में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार के पास अचानक आग की लपटें आसमान छूने लगीं। यह हादसा मात्र एक आग की घटना नहीं थी, बल्कि 175 जिंदगियों की सलामती की परीक्षा थी।

मौत के मुहाने से सुरक्षित निकले 175 कर्मचारी

हादसे के वक्त कारखाने के भीतर करीब 150 से 175 श्रमिक अपने काम में जुटे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में पूरा परिसर काले धुएं की चादर में लिपट गया। खतरे को भांपते हुए फैक्ट्री प्रबंधन ने बिना समय गंवाए इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल लागू किया और सभी कर्मचारियों को सुरक्षित गलियारों से बाहर निकाला। गनीमत रही कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद एक भी कर्मचारी को खरोंच तक नहीं आई।

घंटों का संघर्ष और राख में तब्दील हुई मशीनें

आग की भीषणता को देखते हुए सोलन समेत आसपास के केंद्रों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं। अग्निशमन दल के जांबाजों ने घंटों तक लपटों से सीधा मुकाबला किया। हालांकि, जब तक आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया गया, तब तक फैक्ट्री के भीतर रखी कीमती मशीनरी, कच्चा माल और तैयार स्टॉक जलकर राख के ढेर में बदल चुका था। इस अग्निकांड में करोड़ों के वित्तीय नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

आखिर कैसे भड़की चिंगारी?

प्रशासनिक अमला अब इस हादसे की परतों को खंगालने में जुट गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुख्ता कारण सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती जांच का इशारा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की ओर है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें अब नुकसान के वास्तविक आंकड़ों का आकलन करने में जुटी हैं।

