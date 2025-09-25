हिमाचल में इजराइली नववर्ष के नाम पर Rave Party, आयोजक पर केस दर्ज

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की प्रसिद्ध पार्वती घाटी एक बार फिर रेव पार्टी को लेकर सुर्खियों में है। कुल्लू जिले के पुलगा गांव में इजराइली नववर्ष के जश्न के नाम पर बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के एक बड़ी रेव पार्टी का आयोजन किया गया।

कुल्लू (ब्यूराे): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की प्रसिद्ध पार्वती घाटी एक बार फिर रेव पार्टी को लेकर सुर्खियों में है। कुल्लू जिले के पुलगा गांव में इजराइली नववर्ष के जश्न के नाम पर बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के एक बड़ी रेव पार्टी का आयोजन किया गया। देर रात तक चले तेज संगीत और शोर-शराबे से परेशान होकर स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आयोजक रूम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साऊंड सिस्टम समेत अन्य उपकरण जब्त कर लिए हैं।

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी आयोजक रूम सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि 22 सितम्बर से इजराइल का नववर्ष शुरू होता है। पार्वती घाटी में बड़ी संख्या में इजराइली नागरिक और पर्यटक रहते हैं, उन्हीं के लिए यह पार्टी आयोजित की गई थी। इस पार्टी में बड़ी संख्या में इजराइली नागरिकों के साथ-साथ अन्य पर्यटक भी शामिल हुए थे। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि इस जश्न के लिए उसने किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली थी।

इस मामले पर मणिकर्ण थाना प्रभारी संजीव वालिया ने कहा कि आरोपी ने इजराइली नववर्ष के लिए पार्टी आयोजित करने की बात कही है, लेकिन इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जोकि गैर-कानूनी है। आरोपी रूम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।