Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: ज्यूरी में अखबार वितरक की हर्ट अटैक से मौत

Shimla: ज्यूरी में अखबार वितरक की हर्ट अटैक से मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Jan, 2026 11:01 PM

rampur bushahr newspaper distributor heart attack death

रामपुर उपमंडल के ज्यूरी बाजार में अखबार वितरक अजीत कुमार (60) की सोमवार रात दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई।

रामपुर बुशहर (संतोष): रामपुर उपमंडल के ज्यूरी बाजार में अखबार वितरक अजीत कुमार (60) की सोमवार रात दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। किराए के कमरे-दुकान में रहते हुए फोटोस्टेट का कार्य करने वाले अजीत कांगड़ा जिले के रैंखा गांव के निवासी थे। मंगलवार सुबह 10 बजे तक कमरे का दरवाजा न खोलने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस चौकी ज्यूरी की टीम ने पंचायत उपप्रधान अरुण शर्मा व अन्य लोगों की मौजूदगी के साथ पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। मृतक पुत्र मुंशी राम निवासी रैंखा तहसील ज्वालाजी जिला कांगड़ा के थे। शव को पोस्टमार्टम हेतु खनेरी अस्पताल लाया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!