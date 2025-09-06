Hamirpur: कुठार के रजत ने CSIR-NET परीक्षा में देशभर में हासिल किया 126वां रैंक, परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर

हमीरपुर जिला के नादौन उपमंडल के अंतर्गत आती भरमोटी पंचायत के कुठार गांव के रहने वाले रजत कुमार ने सीएसआईआर-नैट परीक्षा में देशभर में 126वां रैंक प्राप्त किया है, जिससे उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

नादौन (जैन): हमीरपुर जिला के नादौन उपमंडल के अंतर्गत आती भरमोटी पंचायत के कुठार गांव के रहने वाले रजत कुमार ने सीएसआईआर-नैट परीक्षा में देशभर में 126वां रैंक प्राप्त किया है, जिससे उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इस सफलता के बाद रजत अब प्रतिष्ठित सीएसआईआर संस्थान से पीएचडी की पढ़ाई करेंगे।

रजत की इस सफलता पर उनके पिता अशोक कुमार और माता मीना रानी गर्व महसूस कर रहे हैं। उनके माता-पिता निजी व्यवसाय से जुड़े हैं, और उनकी बहन अमीशा ने अंग्रेजी में एमए की डिग्री ली है। रजत को अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के तहत लाइफ साइंस में आगे की पढ़ाई करने का अवसर मिला है।

रजत ने अपनी शुरुआती शिक्षा भगवती स्कूल, जलाड़ी से प्राप्त की। इसके बाद, उन्होंने मैट्रिक और जमा दो की पढ़ाई सरकारी स्कूल, जलाड़ी से पूरी की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई नादौन कॉलेज से और एमएससी (वनस्पति विज्ञान) की पढ़ाई हमीरपुर कॉलेज से पूरी की। उनकी यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। रजत की इस उपलब्धि पर भरमोटी पंचायत की प्रधान निशा देवी और पूर्व प्रधान प्रियतोष निशु ने उन्हें और उनके परिवार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रजत ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरी पंचायत का नाम रोशन किया है।