Una: जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं कक्षा के छात्र से रैगिंग, टीचर पर थप्पड़ मारने और धमकाने के आरोप

Edited By Vijay, Updated: 29 Jan, 2026 06:11 PM

ragging with 10th class student in jnv

ऊना (सराेज): शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूबेला में छात्र से रैगिंग और प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र के साथ न केवल सीनियर छात्रों ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, बल्कि एक शिक्षक पर भी छात्र को थप्पड़ मारने और धमकाने के आरोप लगे हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा सुनवाई न होने पर पीड़ित के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

क्या है पूरा मामला?
गगरेट निवासी व पीड़ित छात्र के पिता राजेन्द्र कुमार ने बताया कि उनका बेटा छठी कक्षा से पेखूबेला स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। घटना 23 नवम्बर, 2025 की है। आरोप है कि स्कूल के सदन अध्यापक ने कुछ अन्य बच्चों की बातों में आकर उनके बेटे को डराया-धमकाया और थप्पड़ जड़ दिए। मामला यहीं नहीं थमा। इसके बाद सीनियर छात्रों ने उनके बेटे के साथ रैगिंग की और क्रूर व्यवहार करते हुए सभी बच्चों के सामने उससे जबरन उठक-बैठक करवाई। पिता का कहना है कि उनके बेटे का किसी से कोई झगड़ा नहीं था और न ही उसकी कोई गलती थी। इस घटना के बाद से छात्र मानसिक रूप से बुरी तरह आहत और तनाव में है।

प्रिंसिपल और काऊंसलर पर कार्रवाई न करने का आरोप
परिजनों के अनुसार छात्र ने हिम्मत जुटाकर 15 जनवरी को स्कूल के प्रधानाचार्य से लिखित शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यहां तक कि स्कूल काऊंसलर ने भी कोई मदद नहीं की। इसके बाद पिता ने स्वयं प्रिंसिपल से फोन पर बात की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर उन्होंने 28 जनवरी, 2026 को मैहतपुर थाना में पुलिस शिकायत दर्ज करवाई।

क्या कहते हैं प्रधानाचार्य
इस मामले पर स्कूल के प्रधानाचार्य राज सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें छात्र के पिता का फोन 24 जनवरी की देर शाम आया था। चूंकि स्कूल को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला है, इसलिए वे मॉडल यूथ ग्राम सभा के कार्यक्रम में शामिल होने 26 जनवरी को दिल्ली चले गए थे। उन्होंने कहा कि वे अभी यात्रा में हैं और स्कूल लौटते ही मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। अन्य छात्रों से पूछताछ के बाद 3-4 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी।

क्या कहते हैं एएसपी ऊना
एएसपी ऊना सुरेन्द्र शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायत उनके ध्यान में आई है। पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है और उसके आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

