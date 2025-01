Bilaspur: 13 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा उद्घोषित अपराधी, जानें किस मामले में था फरार

बिलासपुर पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा ने अदालत द्वारा घोषित एक उद्घोषित अपराधी को करीब 13 महीने बाद अमृतसर-पंजाब से गिरफ्तार किया है।

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा ने अदालत द्वारा घोषित एक उद्घोषित अपराधी को करीब 13 महीने बाद अमृतसर-पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपी गुड्डू राम निवासी सगोठी तहसील चानानी जिला उधमपुर-जम्मू-कश्मीर को अदालत ने 7 नम्बर, 2023 को उद्घोषित अपराधी करार दिया था। आरोपी के विरुद्ध थाना सदर में सड़क दुर्घटना का मामला 16 मई, 2012 को दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छानबीन करके अदालत में चालान पेश किया था, लेकिन आरोपी एक बार भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। हालांकि अदालत ने आरोपी को कई बार सम्मन भी भेजे। इस पर अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी करार दिया।

मामला बिलासपुर पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा को सौंपा गया, जिसने आरोपी को कई बार गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया लेकिन आरोपी बचता रहा। विशेष अन्वेषण शाखा को गत 20 जनवरी को सूचना मिली कि आरोपी मौजूदा समय अमृतसर में देखा गया है। इस पर मुख्य आरक्षी मनोज कुमार व सुरेश कुमार, कांस्टेबल राकेश कुमार व रविंद्र कुमार पर आधारित टीम ने आरोपी के संभावित ठिकाने पर दबिश दी और उसे बाईपास बल्ला निकट अमृतसर-पंजाब से गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि आरोपी को कार्रवाई के लिए थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया है।

