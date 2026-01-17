Main Menu

  • Bilaspur: पुलिस ने गाजियाबाद से दबाेचा उद्घोषित अपराधी, जानें किस मामले में था फरार

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2026 11:18 PM

proclaimed offender arrested

बिलासपुर पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा ने एक उद्घोषित अपराधी को एक वर्ष बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है।

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा ने एक उद्घोषित अपराधी को एक वर्ष बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी नईम निवासी मकान नंबर एफ-1 ओल्ड सीमापुरी पूर्वी दिल्ली के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत गत 22 फरवरी, 2021 को थाना सदर में मामला दर्ज हुआ था। 

पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद अदालत में चालान पेश किया, लेकिन आरोपी अदालत में एक भी पेशी पर हाजिर नहीं हुआ। हालांकि अदालत ने उसे कई बार सम्मन भी दिए। बावजूद इसके आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर अप्पर सत्र न्यायाधीश घुमारवीं ने गत 24 फरवरी, 2025 को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया तथा मामला पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा को सौंपा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कई बार कोशिश की, लेकिन आरोपी हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। 

जानकारी के अनुसार पुलिस को गत वीरवार को सूचना मिली कि आरोपी मौजूदा समय में गाजियाबाद में रह रहा है, जिस पर हैड कांस्टेबल पंकज कुमार, एचएचसी रवि कुमार व राकेश कुमार और कांस्टेबल मनीष कुमार पर आधारित टीम ने संबंधित जगह पर दबिश दी और आरोपी को गत रात को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित सीमापुरी बाजार के समीप से धर दबोचा। पुलिस प्रवक्ता एवं डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को आगामी कार्रवाई के लिए थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। थाना सदर पुलिस द्वारा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

