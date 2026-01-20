Main Menu

Kullu: कैफे में पुलिस की रेड, चरस और मैजिक मशरूम के साथ महाराष्ट्र का युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2026 05:25 PM

कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए मणिकर्ण घाटी के पुलगा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक कैफे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है।

कुल्लू/भुंतर (संजीव/साेनू): कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए मणिकर्ण घाटी के पुलगा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक कैफे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक पर्यटक को गिरफ्तार किया है जो महाराष्ट्र का रहने वाला है।

पुलिस को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि पुलगा स्थित एक कैफे में अवैध रूप से नशीले पदार्थों का धंधा हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कैफे में दबिश दी। जब पुलिस ने वहां तलाशी अभियान चलाया तो आरोपी द्वारा छिपाकर रखी गई 345 ग्राम चरस और 10 ग्राम मैजिक मशरूम बरामद हुए। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से नशे की इस खेप को अपने कब्जे में ले लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान महाराष्ट्र निवासी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम रवि श्रीचंद गोगिया पुत्र भागचंद गोगिया है। वह मकान नंबर 546, सिंधी कालोनी, भुसावल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) का स्थायी निवासी है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी यह नशा कहां से लाया था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी कुल्लू मदन लाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम  की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड हासिल करेगी ताकि नशे के इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा सके।

