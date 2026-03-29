Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • चंबा में रहस्यमय तरीके से लापता हुई 2 नाबालिग लड़कियां, पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला; परिजनों ने ली राहत की सांस

चंबा में रहस्यमय तरीके से लापता हुई 2 नाबालिग लड़कियां, पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला; परिजनों ने ली राहत की सांस

Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Mar, 2026 05:19 PM

police locate minors who mysteriously disappeared in chamba within 24 hours

Chamba News : हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। चुराह उपमंडल से रहस्यमय तरीके से गायब हुई दो नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुरक्षित ढूंढ निकाला है। दोनों किशोरियों को चंबा...

Chamba News : हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। चुराह उपमंडल से रहस्यमय तरीके से गायब हुई दो नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुरक्षित ढूंढ निकाला है। दोनों किशोरियों को चंबा शहर के पास स्थित घोल्टी गांव से बरामद किया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल जांच) की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

परिजनों की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चुराह की एक दुर्गम पंचायत की ये दो लड़कियां बीते दिन अचानक घर से गायब हो गई थीं। परिजनों ने सगे-संबंधियों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने तीसा पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला नाबालिगों से जुड़ा होने के कारण पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। तीसा पुलिस ने विशेष टीमें गठित कर तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट के आधार पर तलाश शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को पता चला कि दोनों लड़कियां चंबा के पास घोल्टी गांव में मौजूद हैं। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश देकर दोनों को 24 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया।

अदालत में दर्ज होंगे बयान

बरामदगी के बाद पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। पुलिस अधीक्षक (एसपी) चंबा, विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "लापता हुई दोनों नाबालिग लड़कियों को सकुशल तलाश कर उनके परिवारों के हवाले कर दिया गया है। सोमवार को अदालत में उनके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होगी।" फिलहाल, पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में और किन कारणों से लड़कियां घर छोड़कर निकली थीं।

देश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!