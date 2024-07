Solan: बद्दी पुलिस की बड़ी तैयारी, अब चिट्टा तस्करों व खनन माफिया पर ऐसे कसी जाएगी लगाम

Edited By Vijay, Updated: 28 Jul, 2024 05:37 PM

मानपुरा (बस्सी): पुलिस जिला बद्दी में अब चिट्टा तस्करों व खनन माफिया के खिलाफ अभियान में एडवांस्ड इंटैलीजैंट ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। यह अत्याधुनिक ड्रोन जिसे उन्नत यूएवी के नाम से जाना जाता है, विभिन्न मिशन-क्रिटिकल अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। यह ड्रोन निगरानी और तस्करी रोधी अभियानों में विशेष रूप से उपयोगी है। यह इंटैलीजैंट ड्रोन विभिन्न परिचालन वातावरणों और अनुप्रयोगों में उड़ान भरने में सक्षम है। इससे पुलिस जिला बद्दी में चिट्टा तस्करों व अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।



एसपी इल्मा अफरोज और उनकी साइबर इंटैलीजैंस टीम ने इन ड्रोन्स का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया है। इन ड्रोन्स को सभी कोडल और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बहुत जल्द पुलिस जिला बद्दी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इससे पुलिस टीमों को अवैध गतिविधियों पर और अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी रखने में सहायता मिलेगी।



एसपी ने कहा ये एडवांस्ड इंटैलीजैंट ड्रोन पुलिस टीम के कार्यों को अधिक सटीकता और दक्षता प्रदान करेंगे। इससे हम अवैध गतिविधियों पर अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी रख सकेंगे। बद्दी पुलिस चिट्टा माफिया को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। यह पहल पुलिस जिला बद्दी में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और चिट्टा तस्करों व खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

