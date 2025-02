Mandi: मवेशी के साथ क्रूरता मामले में आरोपियों की खोज जारी, पुलिस-सीआईडी की टीमें सादे कपड़ों में की तैनात

गऊशाला में बंधे मवेशी के साथ क्रूरता मामले में संलिप्त आरोपियों की तलाश को लेकर बुधवार को धनोटू पुलिस थाना ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

सुंदरनगर (सोढी): गऊशाला में बंधे मवेशी के साथ क्रूरता मामले में संलिप्त आरोपियों की तलाश को लेकर बुधवार को धनोटू पुलिस थाना ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जिला पुलिस प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस व सीआईडी की टीमों को भी क्षेत्र में सादे कपड़ों में तैनात कर दिया है, ताकि एक ओर जहां आरोपियों तक पहुंचा जा सके, वहीं क्षेत्र में कोई अशांति फैलाने का प्रयास न करे। एसपी मंडी साक्षी वर्मा का कहना है कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत धनोटू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस घटना को अंजाम देने वालों की धरपकड़ को अभियान लगातार जारी है।

क्षत्रिय संघ सुंदरनगर ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

क्षत्रिय संघ सुंदरनगर ने बुधवार को मवेशी के साथ हुई क्रूरता के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। क्षत्रिय संघ के मुख्य सलाहकार कृष्ण चंद्र महादेविया ने कहा कि यह घटना हिंदू समाज की भावनाओं पर कुठाराघात है। जो भी आरोपी इसमें शामिल हैं उनका जल्द पता लगाया जाना चाहिए। यदि जल्द ही आरोपियों की धरपकड़ न की गई तो हिंदू संगठन सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे।

