Himachal: एक गाड़ी से चरस ताे दूसरी से बरामद हुआ चिट्टा, 7 नशा तस्कर गिरफ्तार

सुंदरनगर/पधर (सोढी): हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। मंडी जिले में दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुंदरनगर में जहां एक कार से 1 किलो 174 ग्राम चरस की बड़ी खेप बरामद हुई, वहीं पधर में 8 ग्राम चिट्टे के साथ दो युवक पकड़े गए हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहला मामला सुंदरनगर थाना क्षेत्र का है। सोमवार शाम को पुलिस टीम ने पुंघ में एएसआई दौलत राम के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी हंसराज, आरक्षी कुलदीप व सतीश कुमार के साथ नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका गया। जब पुलिस ने कार सवार युवकों से कागजात मांगे तो वे घबरा गए और टालमटोल करने लगे। शक होने पर जब पुलिस ने कार की गहनता से तलाशी ली, तो डिक्की में छिपाकर रखी गई 1 किलो 174 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार में सवार पांचों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिव्यांश (20) निवासी झलवा, जिला पीपलगांव (उत्तर प्रदेश), नकुल मित्तल (20) निवासी अर्बन एस्टेट, जिला जींद (हरियाणा), अर्णव चौहान (20) निवासी फरल, तहसील कुमारसैन व जिला शिमला, सक्षम भारती (20) निवासी शीशमाटी, तहसील सदर व जिला कुल्लू और रोहित कुमार (19) निवासी बरौनी उर्वरक नगर, जिला बेगूसराय (बिहार) के रूप में की गई हैडीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है ताकि इस नेटवर्क के सरगना तक पहुंचा जा सके।
वहीं, दूसरे मामले में पुलिस थाना पधर की टीम ने गश्त के दौरान एक गाड़ी से 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने गाड़ी में सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सुदाम हुसैन पुत्र लाल हुसैन (निवासी गवाली) और विजय कुमार पुत्र ब्रह्मू राम (निवासी डाकघर उरला, तहसील पधर) के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर चिट्टे के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।