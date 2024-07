Mandi: पीओ सैल ने हमीरपुर से दबोचा उद्घोषित अपराधी, 19 वर्ष पहले दिया था इस वारदात को अंजाम

Edited By Vijay, Updated: 04 Jul, 2024 06:28 PM

जिला मंडी पुलिस के विशेष पीओ सैल टीम ने एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। उक्त अपराधी दुष्कर्म मामले में पिछले 19 वर्षों से फरार चल रह था।

मंडी (रजनीश): जिला मंडी पुलिस के विशेष पीओ सैल टीम ने एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। उक्त अपराधी दुष्कर्म मामले में पिछले 19 वर्षों से फरार चल रह था। उद्घोषित अपराधी शिनाख्त जोगिंद्र पाल पुत्र कांशीराम निवासी भेलू धबोटा डाकघर बरोटी थाना व तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के तौर पर हुई है। जोगिंद्र पाल के खिलाफ वर्ष 2005 में करसोग पुलिस थाना में दुष्कर्म को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया था। आरोपी की धरपकड़ को लेकर पुलिस द्वारा जगह-जगह दबिश दी गई लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं मामले का चालान अदालत में पेश किया गया। पेशी पर गैर-हाजिर रहने पर अदालत द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया।

इसके बाद पीओ सैल मंडी की टीम को उद्घोषित अपराधी की धरपकड़ का जिम्मा सौंपा गया। पीओ सैल टीम को अपराधी की मौजूदगी बड़सर में होने की जानकारी प्राप्त हुई। इस पर कार्रवाई करते हुए पीओ सैल की टीम ने उक्त अपराधी को हमीरपुर के बड़सर से गिरफ्तार कर लिया तथा आगामी कानूनी प्रक्रिया के लिए पुलिस थाना करसोग को सौंपा दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि पीओ सैल मंडी ने दुष्कर्म मामले में उद्घोषित आरोपी को हमीरपुर के बड़सर से गिरफ्तार किया है।

