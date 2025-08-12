सावधान! गाड़ी खरीदने से पहले पढ़ें ये खबर, शातिर ने कुल्लू के शख्स से ऐसे ठगे लाखाें रुपए

कुल्लू के सेऊबाग क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): कुल्लू के सेऊबाग क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता दुनी चंद के अनुसार 25 जून को उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक फाइनांस कंपनी का कर्मचारी बताते हुए 2023 मॉडल बोलेरो कैंपर गाड़ी बेचने का प्रस्ताव दिया। उसने गाड़ी की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजीं और बताया कि इसकी कीमत 7 लाख रुपए है। बातचीत के बाद सौदा 4 लाख रुपए में तय हो गया।

आरोपी ने कहा कि वह नेरचौक में रहता है और गाड़ी के लिए पैसाें का भुगतान एक विशेष बैंक खाते में करने को कहा। दुनी चंद ने आरोपी के बताए अनुसार रणधीर कुमार के नाम वाले बैंक खाते में 4 लाख रुपए जमा कर दिए। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि 26 जून को गाड़ी कुल्लू भेज दी जाएगी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी गाड़ी नहीं पहुंची।

जब बार-बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद आरोपी से कोई जवाब नहीं मिला ताे दुनी चंद को समझ आ गया कि उसके साथ ठगी हुई है। उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और कॉल करने वाले का मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता नंबर दोनों पुलिस को सौंप दिए। एएसपी संजीव चौहान ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।