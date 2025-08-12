Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सावधान! गाड़ी खरीदने से पहले पढ़ें ये खबर, शातिर ने कुल्लू के शख्स से ऐसे ठगे लाखाें रुपए

सावधान! गाड़ी खरीदने से पहले पढ़ें ये खबर, शातिर ने कुल्लू के शख्स से ऐसे ठगे लाखाें रुपए

Edited By Vijay, Updated: 12 Aug, 2025 03:46 PM

person duped of lakhs of rupees in kullu like this

कुल्लू के सेऊबाग क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): कुल्लू के सेऊबाग क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता दुनी चंद के अनुसार 25 जून को उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक फाइनांस कंपनी का कर्मचारी बताते हुए 2023 मॉडल बोलेरो कैंपर गाड़ी बेचने का प्रस्ताव दिया। उसने गाड़ी की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजीं और बताया कि इसकी कीमत 7 लाख रुपए है। बातचीत के बाद सौदा 4 लाख रुपए में तय हो गया।

आरोपी ने कहा कि वह नेरचौक में रहता है और गाड़ी के लिए पैसाें का भुगतान एक विशेष बैंक खाते में करने को कहा। दुनी चंद ने आरोपी के बताए अनुसार रणधीर कुमार के नाम वाले बैंक खाते में 4 लाख रुपए जमा कर दिए। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि 26 जून को गाड़ी कुल्लू भेज दी जाएगी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी गाड़ी नहीं पहुंची। 

जब बार-बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद आरोपी से कोई जवाब नहीं मिला ताे दुनी चंद को समझ आ गया कि उसके साथ ठगी हुई है। उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और कॉल करने वाले का मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता नंबर दोनों पुलिस को सौंप दिए। एएसपी संजीव चौहान ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!