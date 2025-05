Himachal: मंडी में दर्दनाक हादसा, घर के पीछे अचानक चली गोली से व्यक्ति की मौत

Edited By Vijay, Updated: 20 May, 2025 07:17 PM

मंडी जिला के पंडोह क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की अपनी ही लाइसैंसी टोपीदार बंदूक से गोली लगने से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार को पंडोह के नेहरा गांव में सामने आई़....

पंडोह (विशाल): मंडी जिला के पंडोह क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की अपनी ही लाइसैंसी टोपीदार बंदूक से गोली लगने से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार को पंडोह के नेहरा गांव में सामने आई, जहां खूब सिंह पुत्र शोभा राम अपनी बंदूक की सफाई कर रहा था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खूब सिंह रोजमर्रा की तरह अपने घर के पीछे बैठकर अपनी पुरानी टोपीदार बंदूक की सफाई कर रहा था। इस दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही घर के अंदर मौजूद उसकी पत्नी घबरा गई और बाहर दौड़कर आई तो देखा कि खूब सिंह खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहा था। यह देखकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया।

शोर सुनते ही पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंचे और खूब सिंह को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खून अधिक बह जाने और गोली की गंभीर चोट के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है।

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटनावश गोली चलने का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है कि गोली किस प्रकार चली।

