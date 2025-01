Kangra: इंद्रुनाग साइट में शाम 6 बजे के बाद उड़ान नहीं भर पाएंगे 'मानव परिंदे', प्रशासन ने लिया फैसला

पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रुनाग में शाम 6 बजे के बाद उड़ान नहीं भर पाएंगे। मंगलवार को एसडीएम की अध्यक्षता में इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में उक्त फैसला लिया गया है।

धर्मशाला (विवेक): पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रुनाग में शाम 6 बजे के बाद उड़ान नहीं भर पाएंगे। मंगलवार को एसडीएम की अध्यक्षता में इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में उक्त फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट में बीते शनिवार को गुजरात की युवती की उड़ान भरने के दौरान संतुलन बिगड़ने से मौत हो गई थी, जिसके चलते पैराग्लाइडिंग के दौरान सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में प्रशासन और पैराग्लाइडिंग कंपनियों के ऑपरेटरों ने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए। अगले दो दिनों में सभी ऑप्रेटरों से सेफ्टी प्लान के सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके अलावा साइटों पर समय-समय पर जांच की जाएगी और पैराग्लाइडिंग के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। यह फैसला भी लिया गया है कि मौसम खराब होने की परिस्थिति में शाम 5 बजे के बाद पैराग्लाइडिंग गतिविधियां नहीं करवाई जाएंगी। बता दें कि वर्ष 2022 में तत्कालीन डीसी कांगड़ा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की एक बैठक हुई थी। इसमें पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के नियमों की सख्ती से पालना करने के आदेश जारी किए गए थे। बैठक के दौरान यह फैसला भी लिया गया कि उपमंडल प्रशासन द्वारा पर्यटन विभाग को जिले भर की साइटों में पैराग्लाइडिंग उपकरणों की जांच को पत्र लिखा जाएगा।

एसडीएम धर्मशाला संजीव भोट ने बताया कि इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर हुए हादसे के बाद प्रशासन और धर्मशाला की विभिन्न पैराग्लाइडिंग कंपनियों के ऑप्रेटरों ने सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव बैठक में रखे। इस दौरान यह फैसला लिया गया कि शाम 6 बजे के बाद कोई भी उड़ान नहीं होगी। इसके अलावा 2 दिनों में सभी कंपनियों के ऑप्रेटरों से सेफ्टी प्लान के लिए सुझाव मांगे गए हैं। वहीं पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन इंद्रुनाग के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियां करवा रही सभी कंपनियों ने उपमंडल प्रशासन के साथ बैठक की। इस दौरान सुरक्षा को लेकर नियमों की पालना करने के साथ और बेहतरीन सुरक्षा कदमों को उठाने पर भी चर्चा की गई।

