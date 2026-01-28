Kangra: सलियाणा दराट कांड का आरोपी फरार, परिवार में डर का माहौल

ग्राम पंचायत सलियाणा के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 के सुमन कुमार पुत्र प्रकाश चंद को अमित पुत्र रणजीत सिंह ने दराट से हमला कर घायल कर दिया था।

पंचरुखी (तिलक): ग्राम पंचायत सलियाणा के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 के सुमन कुमार पुत्र प्रकाश चंद को अमित पुत्र रणजीत सिंह ने दराट से हमला कर घायल कर दिया था। बतातें चले कि 25 जनवरी को सुमन अपनी जमीन पर काम कर रहा था। पीछे से अमित ने दराट से हमला कर घायल कर दिया, जिस कारण सुमन को करीब 8 से 9 टांके लगे थे। सुमन ने इसकी शिकायत उसी दिन थाना पंचरुखी को दे दी थी। सुमन का उपचार पालमपुर के समीप निजी अस्पताल में चल रहा है। उनके भाई राजपाल ने बताया कि उनके भाई पर दराट से हमला करने वाला अमित उर्फ मुन्ना फरार है। परिवार सहमा हुआ है कि कहीं दोबारा हमला न कर दे। एसपी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से परिवार वालों ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए।