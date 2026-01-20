Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: भाजपा ने सिद्ध किया कि कोई भी सामान्य कार्यकर्त्ता पार्टी के बड़े पद पर हो सकता है आसीन : शांता

Kangra: भाजपा ने सिद्ध किया कि कोई भी सामान्य कार्यकर्त्ता पार्टी के बड़े पद पर हो सकता है आसीन : शांता

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Jan, 2026 06:14 PM

palampur bjp worker high ranking position

पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने दुबई से जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि कोई भी सामान्य कार्यकर्त्ता पार्टी के सबसे ऊपर पद पर आसीन हो सकता है।

पालमपुर (भृगु): पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने दुबई से जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि कोई भी सामान्य कार्यकर्त्ता पार्टी के सबसे ऊपर पद पर आसीन हो सकता है। चर्चाएं नए अध्यक्ष को लेकर होती रहीं पर कोई भी नहीं जानता था कि नितिन नबीन कौन है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया।

शांता कुमार ने नितिन नबीन को इस नियुक्ति पर हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता और अपनी ओर से बधाई दी है। उन्होंने विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नितिन नबीन के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ेगी।

शांता कुमार ने भारतवर्ष के सभी युवाओं को नमन करते हुए कहा है कि युवा शक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ा सम्मान है और जिम्मेदारी भी है। उन्होंने पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भाजपा पूर्ण रूप से एक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य पूरा करेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!