Una: जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बाेले-आपदा के कारण गिना रहे CM, राहत और पुनर्वास पर नहीं दे रहे ध्यान

Edited By Vijay, Updated: 25 Aug, 2025 10:30 PM

opposition leader jairam thakur

ऊना (सुरेन्द्र): पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश में आपदा का दायरा बढ़ रहा है। प्रदेश भर में भारी बारिश से भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस कारण जानमाल के नुक्सान के साथ ही प्रभावितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार आपदा को लेकर गंभीर नहीं है।

ऊना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर बार आपदा को लेकर इधर-उधर की बातें कर रही है। मुख्यमंत्री आपदा के कारण गिना रहे हैं, लेकिन राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आपदा से होने वाले नुक्सान को न्यूनतम करने की दिशा में काम करना सुनिश्चित करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 दिनों में सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, चम्बा, डल्हौजी, रामपुर, किन्नौर व लाहौल में बारिश और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। इसकी वजह से कई जगह भूस्खलन हुआ है। ऐसे में प्रभावित लोगों को जल्द तुरंत राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार और प्रशासन गंभीरता से काम करें।

नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल प्रदेश भाजपा संगठनात्मक कार्यशाला में शामिल होने के बाद मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के संविधान के अनुसार काम करती है। नए सिरे से संगठनात्मक पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इसमें औपचारिक परिचय के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी किया जाता है, जिससे सभी को अपने दायित्वों की स्पष्टता रहे।

लोगों से सतर्क रहने की अपील की
जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते 2 दिनों से प्रदेश भर में कहीं न कहीं लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी-नाले उफान पर हैं और जगह-जगह भूस्खलन से बहुत नुक्सान हुआ है। अगले 2 दिन भी मौसम के खराब रहने का अनुमान है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने, अनावश्यक यात्राओं से बचने, नदी-नालों से दूर रहने और अपने परिवार का ध्यान रखने का आग्रह किया।

