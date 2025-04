Sirmaur: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, सुक्खू को बताया 'बंद करने वाला मुख्यमंत्री'

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाहन में पार्टी कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि आधी निकल गई है और आधी रह गई है। यानी कांग्रेस सरकार का आधा कार्यकाल बीत गया है।

नाहन (आशु): नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाहन में पार्टी कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि आधी निकल गई है और आधी रह गई है। यानी कांग्रेस सरकार का आधा कार्यकाल बीत गया है। आज हिमाचल महसूस कर रहा है कि जो गलती हुई है, वह गलती नहीं बल्कि बलंडर हुआ है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक विकास हो रहा था, लेकिन आज की स्थिति पर नजर दौड़ाएं तो देखेंगे कि इस सरकार का अढ़ाई साल का कार्यकाल बीतने के बाद भी हिमाचल वहीं है जहां हम छोड़कर गए थे। प्रदेश आगे के सफर का इंतजार कर रहा है। भाजपा की सरकार आएगी तो आगे का सफर तय होगा।

सीएम सुक्खू को ऐसा जुनून चढ़ा कि प्रदेश में 2000 संस्थान बंद कर दिए

जयराम ने कहा कि हिमाचल में आज ऐसे हालात बन गए हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ऐसा जुनून चढ़ा है कि प्रदेश में 2000 संस्थान बंद कर दिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्होंने यह क्या काम पकड़ा हुआ है तो वह बोलते हैं कि संस्थान तो सभी मुख्यमंत्री खोलते हैं। काम तो सभी मुख्यमंत्री करते हैं। कोई पानी वाला मुख्यमंत्री माना जाता है तो कोई बिजली तो कोई सड़कों वाला मुख्यमंत्री जाना जाता है, इसलिए वह भी कुछ करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या करना चाहते हैं तो बोलते कि बंद करने वाला मुख्यमंत्री भी होना चाहिए और वहीं बंद करने वाले मुख्यमंत्री सुक्खू जी हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल, विधायक सुखराम चौधरी, पच्छाद विधायक रीना कश्यप, प्रदेश महासचिव बिहारी शर्मा, पार्टी सचिव डेजी ठाकुर और मनीष चौहान, जिलाध्यक्ष धीरज गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

संविधान नहीं, कांग्रेस पार्टी है खतरे में

बाबा साहेब सम्मान अभियान को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेता पूरे देश में घूम-घूम कर संविधान बचाओ यात्रा चला रहे हैं और संविधान खतरे में है का नारा दे रहे हैं, जबकि हकीकत है कि संविधान दुनिया के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्णतया सुरक्षित है। लिहाजा संविधान नहीं, कांग्रेस पार्टी ही खतरे में है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी का संविधान खतरे में है, का झूठा नैरेटिव बेनकाब हुआ है। इससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस ढूंढे नहीं मिलेगी।

बदलते भारत की गाथा है मन की बात कार्यक्रम

इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने नाहन भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम बदलते भारत की गाथा है, भारत और भारतीयता का अग्रदूत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सांगला वैली में सेब के साथ केसर की खेती करने का मामला हिमाचल के और भी बहुत किसानों को प्रेरित करेगा। इसी तरह केरल के वायनाड में एरोपोनिक्स तकनीक (जहां पौधे मिट्टी की बजाय हवा में उगाए जाते हैं) से केसर उगाने और राजस्थान समेत दक्षिण भारत में लीची का उत्पादन देश के अन्न दाताओं को प्रेरित करने के साथ ही उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

