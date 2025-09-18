Himachal: धर्मपुर में सिर्फ मलबा, दुकानदारों की उम्मीदें बहीं... बाजार बना खंडहर

मंडी जिले के धर्मपुर बाजार में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे पूरा क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गया है। चारों ओर फैले मलबे, बह चुके वाहन और टूटे-फूटे शटर इस आपदा के भयावह निशान हैं। बस अड्डे के पास खड़ी गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई हैं, जिसके कारण...

हिमाचल डेस्क। मंडी जिले के धर्मपुर बाजार में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे पूरा क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गया है। चारों ओर फैले मलबे, बह चुके वाहन और टूटे-फूटे शटर इस आपदा के भयावह निशान हैं। बस अड्डे के पास खड़ी गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई हैं, जिसके कारण लोग उस तरफ जाने से भी डर रहे हैं।

मौसम साफ होने के बाद जब स्थानीय लोग अपने घरों और दुकानों की ओर लौटे तो तबाही का मंजर देख कर उनकी आंखें नम हो गईं। कई दुकानों के शटर टूट गए, दीवारें उखड़ गईं और शेल्फ खाली हो गए। कुछ दुकानों में तो सिर्फ दीवार से चिपकी हुई टूटी-फूटी लकड़ियां और लोहे की पट्टियां ही बची हैं। पानी और मलबे के साथ कपड़ों, किराने, दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें पूरी तरह खाली हो चुकी हैं।

इस मुश्किल घड़ी में, लोग एक-दूसरे का सहारा बन रहे हैं। दूर-दराज से रिश्तेदार भी धर्मपुर पहुंचे हैं ताकि वे अपने परिजनों का हौसला बढ़ा सकें। बाजार में हर कोई एक-दूसरे का हाथ थामे राहत और बहाली के काम में लगा हुआ है। कोई मलबा हटा रहा है, कोई टूटा हुआ सामान समेट रहा है, तो कोई भावनात्मक रूप से लोगों को सहारा दे रहा है।

स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने आगामी त्योहारी सीजन के लिए अपनी दुकानों में नया माल भर लिया था। लेकिन इस बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोन लेकर यह सामान खरीदा था और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब उनके सामने यह सवाल है कि उनका जीवनयापन कैसे होगा।

इन दुकानदारों ने बताया कि त्योहारी सीजन से उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन इस बाढ़ ने उनके सारे सपने तोड़ दिए। अब उनके खातों में केवल लोन का बोझ बचा है और दुकानों में कुछ भी नहीं है। यह आपदा लोगों को गहरे जख्म दे गई है और उन्हें नए सिरे से शुरुआत करने के लिए मजबूर कर दिया है। फिलहाल, सभी इस आपदा से उबरने की कोशिश में जुटे हुए हैं।