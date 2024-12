Solan: धागा मिल में दर्दनाक हादसा, एक कामगार की मौके पर मौत, दूसरा घायल

जिला पुलिस बद्दी के मानपुरा थाना क्षेत्र के खेड़ा स्थित सिद्धार्थ स्पिनिंग मिल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक कामगार की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

बीबीएन: जिला पुलिस बद्दी के मानपुरा थाना क्षेत्र के खेड़ा स्थित सिद्धार्थ स्पिनिंग मिल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक कामगार की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा मिल के डाई हाऊस में लगे हाईड्रो स्ट्रक्चर मशीन की चपेट में आने के कारण हुआ।

पुलिस के मुताबिक मृतक कामगार की पहचान अवदेश के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अवदेश अपनी नियमित ड्यूटी के दौरान जीन्स और शर्ट डाई हाऊस में काम कर रहा था, तभी वह हाइड्रो स्ट्रक्चर मशीन की चपेट में आ गया। मशीन में फंसकर अवदेश बुरी तरह घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के दौरान उसका साथी कामगार रामदुलारे भी घायल हो गया, जिसे नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बताया कि इस हादसे के लिए मिल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम न होने को जिम्मेदार ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि हाईड्रो स्ट्रक्चर के पास सुरक्षा घेरा नहीं था और कंपनी द्वारा काम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिससे यह दुर्घटना घटी।

मानपुरा थाना पुलिस ने इस मामले में धारा 106 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस हादसे की पुष्टि करते हुए जिला पुलिस बद्दी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here