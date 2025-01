Kullu: रशोल ब्लाइंड मर्डर केस में पंजाब से एक आरोपी गिरफ्तार, 2 हत्यारोपियों की पुलिस को तलाश

पार्वती वैली के रशोल में 7-8 जनवरी की मध्यरात्रि को हुए ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने एक हत्यारोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। इस वारदात में आरोपियों ने होम स्टे चलाने वाली बुजुर्ग महिला गंगी देवी....

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): पार्वती वैली के रशोल में 7-8 जनवरी की मध्यरात्रि को हुए ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने एक हत्यारोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। इस वारदात में आरोपियों ने होम स्टे चलाने वाली बुजुर्ग महिला गंगी देवी की डाटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी थी, जबकि महिला के पति 70 वर्षीय धनी राम को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह हत्यारोपियों से संघर्ष करते हुए बच गया। धनी राम का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हत्या की इस वारदात को लेकर मणिकर्ण थाना में धारा 103, 109, 331(4), 311, 3(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज हुआ है।

मामले की जांच करते हुए पुलिस द्वारा हत्या में वांछित एक आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी भी हत्या की वारदात में संलिप्त रहा है। अभी इसके 2 अन्य साथी फरार हैं, जिनको पुलिस तलाश कर रही है। हत्यारोपी को कोर्ट में पेश कर 18 जनवरी तक पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इसकी निशानदेही पर फरार चल रहे अन्य 2 हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस जाल बिछाएगी। शुक्रवार को कोर्ट में आरोपी की शिनाख्त परेड की जाएगी और वारदात के चश्मदीद से इसकी पहचान करवाई जाएगी। एएसपी संजीव चौहान ने कहा कि इस वारदात में फरार चल रहे अन्य 2 आराेपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कसोल में युवती की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली

कसोल के होटल में युवती के मर्डर केस में अभी पुलिस के हाथ हत्यारोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। कसोल में युवती की हत्या के बाद पंजाब के 2 आरोपी स्काॅर्पियो गाड़ी में मौके से फरार हो गए थे। उनकी गाड़ी बाद में पुलिस ने बड़ोगी लिंक रोड पर बरामद की थी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

