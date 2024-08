मंडी शहर में ऑटो रिक्शा के किराए की नई दरें तय, बस स्टैंड से अस्पताल जाने के लिए देना होगा इतना किराया

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2024 06:41 PM

अब अगर आप मंडी शहर में ऑटो का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए आपको पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। जिला प्रशासन ने मंडी शहर में ऑटो रिक्शा के किराए की नई दरें निर्धारित कर दी हैं तथा इस संबंध में डीसी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।

मंडी (रजनीश): अब अगर आप मंडी शहर में ऑटो का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए आपको पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। जिला प्रशासन ने मंडी शहर में ऑटो रिक्शा के किराए की नई दरें निर्धारित कर दी हैं तथा इस संबंध में डीसी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। नए आदेशों के मुताबिक बस स्टैंड से क्षेत्रीय अस्पताल तक ऑटो के माध्यम से जाने के लिए सवारी को 40 रुपए जबकि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 25 प्रतिशत ज्यादा किराया देना पड़ेगा। इससे पहले जून, 2019 में ऑटो रिक्शा की दरें निर्धारित की गई थीं और तब से लेकर अब तक फ्यूल और स्पेयर पार्ट की दरों में कई बार इजाफा हो चुका है। इस कारण पुरानी दरों में वृद्धि करनी पड़ी है। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी ऑटो चालकों को नए किराए की सूची ऑटो में डिस्प्ले करना जरूरी होगा। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि ऑटो रिक्शा ऑप्रेटर यूनियन के आग्रह पर नई दरें तय की गई हैं। सभी ऑटो चालकों को यात्रियों की सुविधा के लिए और निरीक्षण के लिए इन दरों को डिस्पले करना जरूरी कर दिया गया है।

बस स्टैंड से ये रहेंगी दरें

नई दरों के अनुसार बस स्टैंड से चौहटा बाजार का किराया 30 रुपए, समखेतर के 40, लोअर समखेतर के 40, न्यू विक्टोरिया पुल के 50, खलियार के 60, पुरानी मंडी के 50, मंगवाई पुलघराट के 40, विस्को रिजार्ट के 60, भ्यूली विपाशा सदन के 30, बिंद्रावणी चैक पोस्ट के 60, जेल रोड पीडब्ल्यूडी कालोनी के 50, टारना मंदिर के 70, सौली खड्ड के 40, बी.डी.ओ. ऑफिस के 40, ट्रेजरी ऑफिस के 50, आरटीओ ऑफिस के 50, न्यू सब्जी मंडी के 50 और मोतीपुर के 40 रुपए किराया निर्धारित किया गया है।

चौहटा बाजार से ये रहेगा किराया

चौहाटा बाजार से क्षेत्रीय अस्पताल के 30 रुपए, पुरानी मंडी के 40 रुपए, खलियार डीएवी के 50 रुपए, जेल रोड पीडब्ल्यूडी ऑफिस के 40 रुपए, जेल रोड डीसी कालोनी के 40 रुपए, समखेतर के 30 रुपए, जिला परिषद कार्यालय के 50 रुपए, टारना मंदिर के 60 रुपए, मंगवाई तहसील कार्यालय के 40 रुपए, मंगवाई पुलघराट के 50 रुपए, विस्को रिजाॅर्ट के 70 रुपए, सब्जी मंडी के 60 रुपए, केवी खलियार के 40 रुपए, छिपनु पीपल के 40 रुपए, विक्टोरिया पुल के 30 रुपए, मंगवाई केहनवाल रोड के 50 रुपए, ट्रेजरी ऑफिस के 30 रुपए, सर्कट हाऊस के 30 रुपए, मुख्य अभियंता जलशक्ति कार्यालय के 40 रुपए, भ्यूली के 50 रुपए, आरटीओ ऑफिस के 60 रुपए, माहुंनाग मंदिर टारना के 60 रुपए व सन्यारड़ी हाऊसिंग बोर्ड गेट के 60 रुपए देने होंगे।

विक्टोरिया पुल से ये दरें होंगी लागू

विक्टोरिया पुल से क्षेत्रीय अस्पताल का 40 रुपए, भ्यूली ब्यास सदन का 40 रुपए, डीएवी खलियार का 40 रुपए व केंद्रीय विद्यालय खलियार जवाहर स्टैचू का 40 रुपए किराया होगा। सकोढ़ी पुल से सन्यारड़ी डिपो का 45 रुपए, जेल रोड मंदिर का 30 रुपए, जेल रोड डीसी कालोनी का 40 रुपए, गणपति मंदिर का 30 रुपए, मट्ट टावर का 40 रुपए, चौहाटा बाजार का 30 रुपए, जोनल अस्पताल का 30 रुपए किराया होगा। जोनल अस्पताल से पुरानी मंडी का 50 रुपए, मंगवाई कहनवाल का 60 रुपए और मंगवाई का 45 रुपए किराया तय किया गया है।

