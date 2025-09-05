Kullu: कुल्लू-मंडी में बारिश और बाढ़ से टूटा नैशनल हाईवे 104 करोड़ रुपए से होगा दुरुस्त

Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2025 03:57 PM
कुल्लू (शम्भू प्रकाश): एनएचएआई ने मंडी और कुल्लू जिले में एनएच को मूसलाधार बारिश से हुए नुक्सान के लिए 104 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से बारिश से तबाह हुई सड़क को ठीक किया जाएगा। बारिश और बाढ़ से कई जगह फोरलेन और डबल लेन सड़क का नामोनिशान मिट गया है। मनाली और कुल्लू के बीच जगह-जगह टूटी सड़क से आवाजाही बन्द है। कुल्लू से मंडी के बीच भी सड़क बन्द है। अब करीब 104 करोड़ रुपए से सड़क को ठीक किया जाएगा।mपतलीकूहल पुल के पास एनएच और पुल के अप्रोच रोड को ठीक करने व नग्गर को जोड़ने के लिए 76,85,057 रुपए जारी हुए हैं। इससे एनएच और नग्गर पुल के पास टूटी सड़क को ठीक करके वाम तट क्षेत्र को भी जोड़ा जाएगा। 17 मील के पास 56,93,626 रुपए से एनएच और अप्रोच रोड को ठीक किया जाएगा।
इसके अलावा बाहनु पुल के पास 38,42,527 रुपए, अलेउ के पास 2,10,55,873 रुपए सड़क को ठीक करने व नई सड़क के निर्माण पर खर्च होंगे। पतलीकूहल-नग्गर रोड पर अलग से 15,62,833 रुपए खर्च होंगे। कुल्लू-मनाली में त्रासदी से उबरने के लिए कुल राशि 3,98,39,916 रुपए खर्च की जाएगी। मंडी जिला में मंडी, पंडोह औट पनारसा व एनएच के साथ लगते संपर्क मार्गों पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए एनएचएआई ने मंडी और कुल्लू के डीसी को भी पत्र प्रेषित किए हैं। डीसी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने कहा कि कुल्लू से मनाली को जोड़ने के लिए कार्य युद्धस्तर पर चला है। वाम तट क्षेत्र और दाईं तरफ से मनाली को जोड़कर वाहनों की आवाजाही सुचारू करवाई जाए। वाम तट क्षेत्र से सड़क को बहाल किया गया था। कुछ जगह अस्थायी तौर पर काम हुआ। अब मौसम साफ हो रहा है और बेहतरीन तरीके से कार्य करके कनैक्टिविटी को बहाल किया जाएगा।