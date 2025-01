Himachal: मां की ममता हुई शर्मसार! सुनसान जगह पर इस हालत में मिली नवजात

Edited By Vijay, Updated: 04 Jan, 2025 11:31 AM

बिलासपुर जिला में एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार थाना बरमाणा के तहत आने वाले मलोखर के पास...

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर जिला में एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार थाना बरमाणा के तहत आने वाले मलोखर के पास पुलिस को एक नवजात बच्ची मिली है। यह बच्ची शिमला-मंडी वाया मलोखर सड़क पर चढ़ाऊ के पास एक कपड़े में लिपटी हुई थी। किसी ने इस बच्ची को सड़क के साथ लगती पगडंडी पर रख दिया था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग एकत्रित हुए तथा इस बारे में खारसी पुलिस चौकी को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद खारसी पुलिस चौकी से एक टीम मौके पर पहुंची तथा नवजात को अपने कब्जे में लिया तथा लोगाें के बयान कलमबद्ध किए। इसके बाद बच्ची को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है। नवजात को 48 घंटे अस्पताल में चिकित्सकाें की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद इसे पुलिस के हवाले किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि इस बच्ची को शनिवार सुबह 4 बजे के बाद ही किसी ने वहां रखा होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा मलोखर चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्करों से क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की डिटेल मांगी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि 4-5 दिन में क्षेत्र में कितने बच्चे पैदा हुए हैं।

पुलिस प्रवक्ता एवं डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि चढ़ाऊ में एक नवजात बच्ची मिली है। इसको क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस द्वारा मलोखर में लगे सीसीटीवी कैमरोें की फुटेज को निकालकर खंगाला जा रहा है। जल्द की इस बच्ची की माता का पता लगा लिया जाएगा। इस संबंध में महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग को सूचना दे दी गई है।

बरमाणा में मिले नवजात मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली

जानकारी के अनुसार इससे पहले बरमाणा थाना के तहत गुग्गा-भटेड़ के पास गत 30 सितम्बर को एक नवजात घर की सीढ़ियों पर मिला था। इस नवजात बच्चे को साथ लगते घर के मालिक ने उस समय देखा था, जब वह दूसरी मंजिल पर अपने घर की पानी की टंकी भर रहा था। उसने तुरंत नवजात को उठाकर पुलिस को सूचित किया था। इस बच्चे को भी चिकित्सकों की निगरानी में रखने के बाद पुलिस ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से शिशु निकेतन शिमला भेजा था। इस मामले में भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही हैं। पुलिस इस बच्चे के माता-पिता को नहीं ढूंढ पाई है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here