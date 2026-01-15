Main Menu

देवभूमि शर्मसार: मंडी में सड़क किनारे फेंका नवजात... मासूम के शव को नोचते रहे कौवे

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Jan, 2026 05:43 PM

newborn baby abandoned on the roadside in the market

देवभूमि को कलंकित करने वाला एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहां मानवता की मर्यादा तार-तार हो गई। मंडी शहर के समीप तनरोह मार्ग पर गुरुवार की सुबह एक ऐसी तस्वीर दिखी, जिसने राहगीरों के कलेजे को छलनी कर दिया।

हिमाचल डेस्क। देवभूमि को कलंकित करने वाला एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहां मानवता की मर्यादा तार-तार हो गई। मंडी शहर के समीप तनरोह मार्ग पर गुरुवार की सुबह एक ऐसी तस्वीर दिखी, जिसने राहगीरों के कलेजे को छलनी कर दिया। किसी पत्थर दिल ने अपने जिगर के टुकड़े को सड़क किनारे लावारिस फेंक दिया था, जिसके बाद बेजुबान पक्षियों ने मासूम के शरीर को अपना निशाना बनाया।

दिल दहला देने वाला मंजर

गुरुवार सुबह जब लोग इस मार्ग से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर एक वीभत्स दृश्य पर पड़ी। सड़क किनारे पड़े एक नवजात के शरीर को कौवे नोच रहे थे। इस भयावह स्थिति को देखकर स्थानीय लोग सन्न रह गए। तुरंत इसकी जानकारी 112 हेल्पलाइन के जरिए पुलिस को दी गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि दृश्य इतना विचलित करने वाला था कि किसी की भी रूह कांप जाए।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम की सक्रियता

सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने बारीकी से साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने नवजात के अवशेषों को अपने संरक्षण में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

जांच के मुख्य बिंदु

प्रारंभिक पहचान: शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस इसे कन्या (फीमेल) मान रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही होगी।

पोस्टमार्टम: शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, ताकि मौत के समय और कारणों का सटीक पता लग सके।

सीसीटीवी और रिकॉर्ड: पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज और अस्पतालों के हालिया डिलीवरी रिकॉर्ड को खंगाल रही है।

"हमने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर उस पहलू पर काम कर रही है जिससे इस घृणित कार्य को अंजाम देने वाले चेहरे बेनकाब हो सकें। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।" — साक्षी वर्मा, एसपी मंडी
 

