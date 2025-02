Kangra: राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर धर्मशाला में नए वोटर सम्मानित, SDM ने दिलाई मतदान की शपथ

बीएड कॉलेज धर्मशाला के सभागार में शनिवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए एसडीएम धर्मशाला संजीव कुमार ने लोकतंत्र की सफलता में निर्वाचन के महत्व बारे बताया।

धर्मशाला (प्रियंका): बीएड कॉलेज धर्मशाला के सभागार में शनिवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए एसडीएम धर्मशाला संजीव कुमार ने लोकतंत्र की सफलता में निर्वाचन के महत्व बारे बताया। उन्होंने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए बिना किसी प्रलोभन के स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्भीक होकर सभी चुनावों में मतदान करने की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि ने सभागार में उपस्थित नए मतदाताओं को वोटर कार्ड देकर सम्मानित किया। उन्होने 15वें मतदाता दिवस की थीम ‘वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम’ पर चर्चा की।

एसडीएम ने जिले के समस्त मतदाताओं से अपील की कि भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए लोकसभा/विधानसभा निर्वाचनों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अपना नाम अवश्य दर्ज करवाएं तथा प्रत्येक निर्वाचन में मतदान करके लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों की लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में भागीदारी बढ़ाने के प्रयत्न के रूप में भारत निर्वाचन आयोग अपने स्थापना दिवस 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का मुख्य प्रयोजन नागरिकों में निर्वाचकीय जागरूकता पैदा करना तथा उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस अवसर पर तहसीलदार निर्वाचन संजय राठौर ने बताया कि शनिवार को जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र तथा जिला स्तर पर इस दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। इसके तहत इस जिला के सभी 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों नूरपुर, इन्दौरा, फतेहपुर, ज्वाली, देहरा, जसवां प्रागपुर, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, सुलह, नगरोटा बगवां, कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला, पालमपुर तथा बैजनाथ में यह दिवस मनाया गया।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here