श्री नयना देवी में 22 से शुरू होंगे नवरात्र मेले, 200 होमगार्ड्स रहेगे तैनात... जानिए क्या है खास इंतजाम

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Sep, 2025 10:18 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी में आश्विन नवरात्र के मेले 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, जो 1 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इन मेलों की तैयारियों को लेकर मंदिर न्यास आयुक्त और उपायुक्त राहुल कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए।

तैयारियों का ब्योरा

इस बैठक में एसडीएम स्वारघाट को मेला अधिकारी और थाना प्रभारी कोट को सहायक पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि नवरात्र के दौरान प्रतिदिन 10 से 12 हजार श्रद्धालु माता के दर्शन करने आ सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने और उनकी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए, पूरे मेला क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा गया है। इन सेक्टरों की देखरेख के लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है।

सुरक्षा और यातायात प्रबंधन

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस काम के लिए 200 से अधिक होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी, ताकि यातायात सुचारु रूप से चलता रहे। इसके अलावा, लंगर व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सेफ्टी ऑडिट करवाएं और उसका प्रमाणपत्र जल्द से जल्द मंदिर अधिकारी को दें।

स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं

श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। स्वास्थ्य सहायता कक्ष 24 घंटे खुला रहेगा ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही, जल शक्ति विभाग और नगर परिषद को स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन के पहलुओं पर भी गहन चर्चा हुई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

