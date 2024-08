Traffic Update: जानिए हिमाचल में कितने नैशनल हाईवे पर बहाल है यातायात

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2024 12:17 PM

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके चलते सड़कों के बंद होने के सिलसिला भी जारी है। हालांकि लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के कर्मचारी सड़कों को लगातार बहाल कर रहे हैं। राज्य में नैशनल हाईवे की बात करें तो अधिकांश हाईवे पर यातायात बहाल है।

ये नैशनल हाईवे बहाल

पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच 154ए यातायात के लिए खुला है। चम्बा-चुवाड़ी वाया जोत मार्ग भी खुला है। वहीं शिमला-चंडीगढ़ एनएच पर भी यातायात बहाल है।

पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर पालमपुर में सब्जी मंडी के पास पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए यातायात अवरुद्ध हुआ, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया।

मंडी के पंडोह में चंडीगढ़-मनाली नैशनल हाईवे खेतीनाला में ट्राला पलटने और 9 मील के पास लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया था, जिसे 13 घंटों के बाद एकतरफा बहाल कर दिया गया है।

सिरमौर जिला में एनएच-07 चंडीगढ़-पांवटासाहिब-देहरादून, एनएच नाहन-कुमारहट्टी व एनएच पांवटा साहिब-शिलाई सहित सभी मेजर डिस्ट्रिक रोड सहित अन्य सभी मार्गों पर यातायात बहाल है।

हमीरपुर में एनएच-103 यातायात के लिए खुला है। हालांकि कुछ स्थानों पर फोरलेन निर्माण के चलते वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 बानीगाड़ और कंडुगाड़ (रोपड़ा) से पूरी तरह बहाल है।

उधर, कीरतपुर-मनाली फोरलेन लगभग 6 घंटे बंद रहने के बाद यातायात के लिए फिर से बहाल कर दिया गया है।

ये नैशनल हाईवे बंद

किन्नौर के निगुलसरी और चौरा में भूस्खलन के चलते नैशनल हाईवे-5 पर आवाजाही ठप्प हो गई है। उधर, लाहौल-स्पीति जिला में दारचा-शिंकुला मार्ग बाढ़ आने के चलते फिर अवरुद्ध हुआ, जबकि दारचा-शिंकुला-जंस्कार व उदयपुर-किलाड़ मार्ग 5 दिन से बंद है।

