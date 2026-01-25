Main Menu

Una: नंगल में चाइना डोर की चपेट में आने से युवक जख्‍मी

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Jan, 2026 10:22 PM

प्रतिबंधित चाइना डोर की इलाके में हो रही बिक्री और इसकी चपेट में आने से हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।

नंगल (सैनी): प्रतिबंधित चाइना डोर की इलाके में हो रही बिक्री और इसकी चपेट में आने से हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा चाइना डोर को लेकर छापेमारी भी की गई, बावजूद इसके बिना किसी डर के कथित तौर पर विक्रेता अपने कुछ मुनाफे के लिए इसे गुप्‍त तरीके और धड़ल्‍ले से बेचकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं।

पतंग उड़ाने के शौकीन अपने शौक के लिए इसका इस्‍तेमाल कर रहे हैं। चाइना डोर की चपेट में आने से श्री आनंदपुर साहिब-नंगल मुख्‍य मार्ग पर कस्‍बा एम.पी. कोठी के नजदीक एक मोटरसाइकिल सवार छोटे बच्‍चे के साथ गांव छुट्टेवाल जा रहा था कि अचानक चाइना डोर उसकी गर्दन में फंस गई और जैसे ही हाथ से चाइना डोर को हटाने का प्रयास किया गया तो उसके हाथ की उंगलियों में चोटें आ गईं।

अमृत नामक उक्त युवक को सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिविल अस्पताल से उसे बीबीएमबी अस्पताल रैफर कर दिया गया। वहां उसकी गर्दन में आधा दर्जन से अधिक टांके लगाए गए। वहां उसकी पहचान अमृत निवासी भानुपल्ली के रूप में हुई है। घायल युवक अमृत के मामा ने कहा कि उसका भांजा अपने बेटे को गांव छुट्टेवाल छोड़ने बाइक पर जा रहा था कि एमपी कोठी के निकट चाइना डोर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी गर्दन में जख्म हुए हैं।

उन्‍होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चाइना डोर बेचने और इससे पतंग उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी सप्‍लाई करने वालों के खिलाफ गुप्‍त अभियान चलाकर इस नैटवर्क को तोड़ना चाहिए।

