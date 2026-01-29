Kangra: कोटला में दिन-दिहाड़े चोरों ने उड़ाए 50 हजार रुपए व आभूषण

पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत पुलिस चौकी कोटला के तहत गांव बलाह में दिन-दिहाड़े चोरी का मामला सामने आया है।

नगरोटा सूरियां (नंदपुरी): पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत पुलिस चौकी कोटला के तहत गांव बलाह में दिन-दिहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दिन के समय एक घर को निशाना बनाते हुए नकदी और कीमती आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़िता कुशला देवी पत्नी ईश्वर दास ने पुलिस चौकी कोटला में शिकायत दर्ज करवाई है कि वह दोपहर को डिपो का राशन लेने गई हुई थी और उसका पति भी काम से गए थे जो दोपहर का खाना खाने जब घर आए तो उन्होंने घर में देखा कि ताले टूटे हुए थे। चोर दिन के समय करीब 50 हजार रुपए नकद व कीमती आभूषण चोरी कर फरार हो चुके थे। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने कहा कि पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है।