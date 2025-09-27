Main Menu

Hamirpur: उत्साह से मनाया श्री साईं बाबा का जन्मदिवस, आयोजित किए कार्यक्रम

27 Sep, 2025

डीडीएम साई कालेज कल्लर-जलाड़ी में शिरड़ी साई बाबा जी का जन्मदिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर कल्लर साई समिति ने बीएएलएलबी व डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा बाबा की झांकी निकालकर सबका मन मोह लिया।

नादौन (जैन): डीडीएम साई कालेज कल्लर-जलाड़ी में शिरड़ी साई बाबा जी का जन्मदिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर कल्लर साई समिति ने बीएएलएलबी व डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा बाबा की झांकी निकालकर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर साई समिति हमीरपुर के जिलाध्यक्ष रविंद्र ने साई बाबा के चमत्कारों के साथ-साथ उनकी महानता का सुंदर वर्णन किया। इस दौरान कालेज चेयरमैन एडवोकेट भुवनेश शर्मा ने प्रशिक्षुओं व उपस्थित जनसमूह से जीवन में साई की शिक्षाओं, आदर्शों व उपदेशों को धारण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कालेज के प्रशासनिक अधिकारी राजेश कपिल शर्मा ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा भगवान के अवतार हैं और उनकी कृपा दृष्टि के बिना इस संसार में किसी भी कार्य को कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में हर रोज समय निकाल कर साई बाबा की भक्ति में मन लगाना चाहिए।

इस पर महिलाओं के लिए स्त्री रोग से संबंधित नि:शुल्क चिकित्सा शिविर में महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया व उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। इस दौरान मैडीकल ऑफिसर डा. राजेश्वर ठाकुर, मैडीकल ऑफिसर डा. शिवानी, एएनएम मिस तनुज बाला, फार्मासिस्ट मिस अनुश्रुति ने महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की। इस मौके पर कालेज के प्रधानाचार्य सहित समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं एडवोकेट भुवनेश शर्मा व डा. मलकीयत सिंह राणा ने साई भक्तों का धन्यवाद किया।

 

 

