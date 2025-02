Shimla: नगर निगम ने लक्कड़ बाजार-आईजीएमसी रोड से हटाया अतिक्रमण, 5 तहबाजारियों का सामान जब्त

राजधानी में सड़कों पर अतिक्रमण करने पर नगर निगम ने तहबाजारियों पर कार्रवाई अमल में लाई है। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी रोड पर अतिक्रमण करने वाले तहबाजारियों का सामान जब्त किया है।

शिमला (वंदना): राजधानी में सड़कों पर अतिक्रमण करने पर नगर निगम ने तहबाजारियों पर कार्रवाई अमल में लाई है। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी रोड पर अतिक्रमण करने वाले तहबाजारियों का सामान जब्त किया है। आईजीएमसी के समीप जगह-जगह तहबाजारी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कई बार चेतावनी देने के बाद भी तहबाजारी दुकान लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में मंगलवार को निगम की टीम ने औचक निरीक्षण कर 5 तहबाजारियों का सामान कब्जे में लिया है तथा यहां पुन: दुकान नहीं लगाने की चेतावनी भी दी गई है। टीम ने इन तहबाजारियों पर 1-1 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

निरीक्षण के दौरान लक्कड़ बाजार में ऑकलैंड के समीप सड़कों पर बैठने वाले फल विक्रेताओं को भी टीम ने आंबटित स्थान के भीतर ही बैठने की चेतावनी दी है। यहां पर तहबाजारी तय जगह से बाहर अपनी दुकाने लगा रहे हैं, इससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। निगम की टीम ने इन तहबाजारियों को तय जगह के भीतर ही दुकान लगाने के निर्देश दिए हैं।

निगम को रोजाना यहां से शिकायतें आ रही हैं, ऐसे में मंगलवार को टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पाया गया कि तहबाजारियों द्वारा आबंटित स्थान से बाहर जाकर सड़क पर कब्जा कर दुकानें लगाई हैं। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मौके पर गई टीम ने तहबाजारियों को सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा नहीं करने की चेतावनी दी है। दोबारा ऐसा करने पर निगम सख्त कार्रवाई करेगा।

