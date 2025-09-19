Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kullu: नेपाल मॉडल वाले बयान पर फूटा सांसद कंगना रनौत का गुस्सा, कहा-देशवासियों को गलत मैसेज न दें राहुल गांधी

Kullu: नेपाल मॉडल वाले बयान पर फूटा सांसद कंगना रनौत का गुस्सा, कहा-देशवासियों को गलत मैसेज न दें राहुल गांधी

Edited By Vijay, Updated: 19 Sep, 2025 05:57 PM

mp kangana ranaut target on rahul gandhi

मंडी से लाेकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके जेन-जी आंदोलन और नेपाल मॉडल से जुड़े एक कथित बयान को लेकर तीखा हमला बोला है।

कुल्लू (दिलीप): मंडी से लाेकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके जेन-जी आंदोलन और नेपाल मॉडल से जुड़े एक कथित बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। कंगना ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश को शर्मसार करते हैं और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं।

कंगना रनौत ने एक बयान जारी कर कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश को शर्मसार और अस्थिरता करने वाले बयान दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने कहा है कि नेपाल का मॉडल भारत में भी लागू होना चाहिए। कंगना ने राहुल गांधी के इस बयान पर कहा कि राहुल गांधी को यह पता है कि नेपाल में जेन-जी आंदोलन ने नैपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) वाली सरकार को ध्वस्त किया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि विश्व में क्या चल रहा है। वह सोशल मीडिया पर कभी भी कुछ भी कह देते हैं।

कंगना रनौत ने नेपाल के लोकतंत्र की सराहना करते हुए कहा कि वहां के लोग संघर्ष करके लोकतंत्र लेकर आए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पूरी समझ नहीं है और वे बिना सोचे-समझे बयान देकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्हाेंने राहुल गांधी से सीधे आग्रह करते हुए कहा कि देशवासियों को गलत मैसेज न दें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!