Hamirpur: प्रशासन और वीनस फाऊंडेशन में हुआ समझौता, बाल आश्रम के बच्चों का संवरेगा भविष्य

हमीरपुर (ब्यूराे): बाल आश्रम सुजानपुर के बच्चों को आवास और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ उनका सम्मानजनक जीवन, मनोरंजन और उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने वीनस फाऊंडेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ और वीनस फाऊंडेशन की ओर से मैनेजिंग ट्रस्टी एकता चौधरी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि वीनस रेमेडीज लिमिटेड कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योजना के तहत वीनस फाऊंडेशन ट्रस्ट का गठन किया है। यह ट्रस्ट कई सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहा है। इसी कड़ी में ट्रस्ट अब बाल आश्रम सुजानपुर के बच्चों की मदद के लिए भी आगे आया है। इन बच्चों को ट्रस्ट की ओर से कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि ट्रस्ट अगले माह इन बच्चों के लिए जयपुर का टूर भी स्पाॅन्सर कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार ये बच्चे 8 फरवरी को सड़क मार्ग से चंडीगढ़ रवाना होंगे और वहां से वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर में वे एक अच्छे होटल में रुकेंगे। 9, 10 और 11 फरवरी को ये बच्चे जयपुर के कई ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटक स्थलों तथा शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण करेंगे। 12 फरवरी को वापसी के समय ये बच्चे जयपुर से चंडीगढ़ तक हवाई यात्रा करेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से सुजानपुर लौटेंगे। गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि वीनस फाऊंडेशन की यह पहल बाल आश्रम के बच्चों के लिए नई खुशियां लेकर आई है।