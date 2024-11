Kangra: आने वाले समय में सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा देहरा : कमलेश ठाकुर

देहरा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए आने वाले वर्षों में यह हल्का प्रदेश के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा।

देहरा (राजीव): देहरा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए आने वाले वर्षों में यह हल्का प्रदेश के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा। वर्तमान समय में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। वीरवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जालंधर लाहड़ और मूहल में लोगों से संवाद स्थापित करते हुए विधायक कमलेश ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि देहरा निर्वाचण क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए प्रत्येक गांव को विकास की धारा से जोड़ने का काम सरकार करेगी।

उन्होंने बताया कि हरड़ से खबली वाया जालंधर लाहड़ संपर्क मार्ग का निर्माण एक करोड़ 30 लाख रूपये की लागत से किया जाएगा। वहीं मूहल से खबली और खबली से मियोली सड़क के सुधार कार्य के लिए एक करोड़ 15 लाख रूपये के टेंडर कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी इन पंचायतों में सभी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाएगा। देहरा के विकास के लिए सरकार द्वारा एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। कमलेश ठाकुर ने अपने प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत जालंधर लाहड़ और मूहल में जनसमस्याओं को सुना। विधायक कमलेश ठाकुर ने जालंधर लाहड़ में राजकीय प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया।

