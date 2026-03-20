शिमला में नाबालिग चोर गैंग का पर्दाफाश: पुलिस ने जब्त की दो पिकअप, 4 आरोपी गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चोरी की एक बड़ी वारदात को नाकाम किया है। सुन्नी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों से डीजल और बैटरियां चुराने वाले एक गिरोह को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चोरी की एक बड़ी वारदात को नाकाम किया है। सुन्नी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों से डीजल और बैटरियां चुराने वाले एक गिरोह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले की खास बात यह रही कि पकड़े गए आरोपियों में तीन नाबालिग शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ा।

वारदात और पुलिस की त्वरित कार्रवाई

सड़क निर्माण कंपनी को जब अपनी मशीनों से सामान चोरी होने का आभास हुआ, तो उन्होंने बिना देरी किए स्थानीय पुलिस को सूचित किया। शिकायत मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को देख आरोपी घबरा गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए पास की गहरी ढांक (खाई) में उतर गए। अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस कर्मियों ने रस्सियों के सहारे ढांक में उतरकर तीनों नाबालिगों को सुरक्षित बाहर निकाला और हिरासत में लिया, जबकि चौथे आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया।

वाहन जब्त और कानूनी प्रक्रिया

पुलिस ने इस चोरी में इस्तेमाल की गई दो पिकअप गाड़ियों (HP30-5790 और HP06B-5527) को कब्जे में ले लिया है। थाना सुन्नी में शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य संपर्कों और चोरी किए गए सामान की बरामदगी को लेकर गहनता से जांच कर रही है।

शिमला जिला पुलिस ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे अपने आस-पास होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। नागरिकों का सहयोग क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण है।