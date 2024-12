Sirmaur: नाहन में नाबालिग लड़के ने उठाया खौफनाक कदम, मां का छिना इकलौता सहारा

पुलिस सदर थाना नाहन के अंतर्गत एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सोहेब पुत्र स्वर्गीय अनीश मोहम्मद के रूप में हुई है। वह अपनी मां का इकलौता सहारा था।

नाहन (आशु): पुलिस सदर थाना नाहन के अंतर्गत एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सोहेब पुत्र स्वर्गीय अनीश मोहम्मद के रूप में हुई है। वह अपनी मां का इकलौता सहारा था। इकलौते बेटे के दुनिया से चले जाने के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है। बता दें कि शहर में 3 दिन के भीतर आत्महत्या का यह दूसरा मामला है।

बुधवार रात करीब पौने 9 बजे के आसपास सोहेब ने घर पर ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह शहर के वार्ड नम्बर-12 शमशेरपुर का निवासी था। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि सोहेब ने ऐसा कदम क्यों उठाया। बताया जा रहा है कि वह एक छोटी-सी दुकान चलाकर परिवार का गुजर-बसर कर रहा था। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बता दें कि इससे पहले गत मंगलवार को भी शहर में एक 20 वर्षीय युवक द्वारा भी फंदा लगाकर आत्महत्या का मामला सामने आया था। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है।

एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सोहेब आईटीआई कर रहा था। उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी पुलिस जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने इस संदर्भ में केस दर्ज कर लिया है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है।

