Shimla: मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण में 3 करोड़ से निर्मित 3 सड़कों का किया लोकार्पण

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत करयाली के लगभग 3 करोड़ रुपए से बने 3 संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया।

शिमला (अम्बादत्त): लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत करयाली के लगभग 3 करोड़ रुपए से बने 3 संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज इन तीन सड़कों का लोकार्पण किया गया है जोकि इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि शाडा से नलाह संपर्क मार्ग का निर्माण 1 करोड़ 12 लाख, शाडा से नदोहत संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य 1 करोड़ 42 लाख एवं करयाली से मटेवग संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य 32 लाख रुपए से पूर्ण किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त गांव खूण के संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिस पर लगभग 13 लाख रुपए खर्च किए जा रहे है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इन सड़कों को विधायक प्राथमिकता के तहत जल्द पक्का किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के लोगों को इन सड़कों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत करयाली में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए लगभग 11 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें नवयुवक मंडल, महिला मंडल, रास्ते एवं एम्बुलैंस सड़क का निर्माण किया जा रहा है।

25 करोड़ की पेयजल योजना का जल्द होगा लोकार्पण

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि तहसील सुन्नी के अंतर्गत पंदोआ खड्ड से काली बागड़ी पेयजल योजना का जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना का लगभग 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा मार्च माह के अंत तक निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। योजना पर लगभग 25 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। योजना से सराज क्षेत्र की सभी पंचायतों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 22 केवी की एचटी लाइन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसका कार्य 15 से 20 दिनों के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके निर्माण कार्य से क्षेत्र में बिजली की समस्या का समाधान भी सुनिश्चित होगा।

प्रभावित कृषकों को 50 लाख रुपए मिलेगी मुआवजा राशि

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना की वजह से जिन कृषकों की फसलों को नुक्सान पहुंचा है उसके लिए लगभग 50 लाख रुपए की राशि वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुआवजे की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है तथा जल्द ही कंपनी द्वारा पैसे वितरित किए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलोग का मरम्मत कार्य भी जल्द आरंभ किया जाएगा तथा आवश्यक मशीनें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि करयाली के वन विभाग के विश्राम गृह का उन्नयन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग विभागीय मंत्री के पास रखी जाएगी। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की खराब छत को ठीक करवाने का भी आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र का विकास योजना के आधार पर किया जाएगा, ताकि यहां के लोगों को शिमला आने की जरूरत न पड़े।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here