Himachal: आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभाने वाले 3 अधिकारी-कर्मचारी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित

शिमला: गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के 3 अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक सम्मान मिला है। उक्त तीनों गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन सेवा में कार्यरत हैं। उन्हें यह सम्मान उनके द्वारा आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा और संकट के समय अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। इनमें कम्पनी कमांडर दिनेश कुमार, प्लाटून कमांडर बुध राज और अग्निशमन अधिकारी ठाकुर दास शामिल हैं।

कम्पनी कमांडर दिनेश कुमार वर्ष 1993 से स्वयं सेवक के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने आपदा से निपटने हेतु आम नागरिकों को मॉकड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया है। दिनेश कुमार ने अगस्त 2023 में शिव बावड़ी में भूस्खलन के दौरान 20 शवों को बाहर निकालने में टीम का नेतृत्व किया है।

प्लाटून कमांडर बुध राज वर्ष 2012 से स्वंय सेवक के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। है। उनकी कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए उन्हें वर्ष 2019 में प्लाटून कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया था। बुध राज ने वर्ष 2019 में एसडीएम काजा के कार्यालय में लगी आग को बुझाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें संबंधित अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वर्ष 2021 में निगुलसरी में आए भूस्खलन में बुध राज ने मलबे में दबे 8 शवों व 2 जिंदा लागों को बाहर निकालने में और वर्ष 2023 में जिला किन्नौर में फंसे 20 पर्यटकों सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, वहीं चगांव गांव में भूस्खनल की चपेट में आए मकान से 4 शवों व 1 जिंदा बच्चे को बाहर निकाला था।

अग्निशमन अधिकारी ठाकुर दास वर्ष 1988 से अग्निशमन विभाग में अपनी सेवांए प्रदान कर रहें हैं और वर्तमान में जिला मंडी में अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी हैं। उन्होंने 1998 में हिमाचल दिवस के दौरान ब्यास नदी में गिरी बस से यात्रियों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में 2024 में राजबन, बरोट में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने मलबे में दबे 10 लोगों को बाहर निकाला, जिसके लिए उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। अतिरिक्त महानिदेशक एवं महा आदेशक गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा की तरफ से उक्त तीनों पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पदक मिलने पर शुभकामनाएं दी गई हैं।

