मेडिकल काॅलेज हमीरपुर में हांफी आभा आईडी साइट, बन रही सामान्य पर्चियां

डाॅ. राधा कृष्णन मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल हमीरपुर प्रशासन द्वारा पर्ची बनाने के लिए अनिवार्य की गई आभा आईडी का मर्ज आए दिन मरीजों के लिए नई मुसीबत लेकर आ रहा है।

हमीरपुर (अजय): डाॅ. राधा कृष्णन मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल हमीरपुर प्रशासन द्वारा पर्ची बनाने के लिए अनिवार्य की गई आभा आईडी का मर्ज आए दिन मरीजों के लिए नई मुसीबत लेकर आ रहा है। मेडिकल काॅलेज में पर्ची बनाने के लिए आभा आईडी की अनिवार्यता की वजह से रोजाना की ओपीडी में कुछ गिरावट भी देखने को मिल रही है। सोमवार दोपहर को मरीजों के आभा आईडी नम्बर सॉफ्टवेयर में अपलोड न होने की वजह से मजबूरी में कर्मचारियों को सामान्य पर्ची बनाने पर विवश होना पड़ा।

इस टैक्नीकल समस्या से पर्ची बनाने के लिए लम्बी कतारों में लोगों और काऊंटर पर तैनात कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार दोपहर करीब पौने 12 बजे आभा आईडी साइट पर यह समस्या पेश आई। इसके कारण काफी देर तक लोगों की पर्चियां नहीं बन सकीं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार दोपहर को जब कर्मचारी आभा आई.डी. साइट पर मरीजों के आईडी नम्बर को अपलोड करने का प्रयास करते तो इनवैलिड आईडी और इनकरैक्ट आईडी का एरर बार-बार सामने आ रहा था। इससे काऊंटर पर लोगों की लम्बी कतारें लग गईं।

इसके उपरांत कर्मचारियों ने इस टैक्नीकल समस्या बारे उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया तो उन्होंने सिम्पल पर्ची बनाने के निर्देश तो दिए पर इस दौरान लोग काफी परेशान दिखे। इसके बारे में मेडिकल काॅलेज के मेडिकल अधीक्षक डा. अजय शर्मा ने बताया कि सोमवार दोपहर को आभा आईडी में कुछ टैक्नीकल समस्या पेश आई थी। इसकी सूचना मिलते ही हमने कर्मचारियों को सामान्य पर्ची बनाने के निर्देश जारी किए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने बताया कि इस टैक्नीकल समस्या के बारे में उन्होंने शिमला में तैनात टैक्नीकल कर्मचारियों से भी बात की है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here