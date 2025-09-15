Kullu: 3 दोस्तों ने फ्रैंडशिप पीक पर पाई फतह

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान के 3 छात्रों ने मनाली क्षेत्र में 17,350 फुट ऊंची फ्रैंडशिप पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है।

मनाली (ब्यूरो): अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान के 3 छात्रों ने मनाली क्षेत्र में 17,350 फुट ऊंची फ्रैंडशिप पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। मई और जुलाई 2025 में अपना बेसिक माऊंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाले इन तीनों ने 12 सितम्बर को मनाली से अपनी चढ़ाई शुरू की और 14 सितम्बर को सुबह 7:15 बजे शिखर पर पहुंचे। टीम में 21 वर्षीय राकेश नेगी मुसाफिर चमोली, उत्तराखंड से 25 वर्षीय धनेश्वर डेल्टा भोपाल, 22 वर्षीय तृषा लखीमपुर असम से हैं। उन्होंने बिना किसी गाइड के यह उपलब्धि हासिल की है।