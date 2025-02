Solan: पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पंजाब में 123 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा मुख्य सप्लायर

सोलन पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम के तहत एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चिट्टे के एक मुख्य सप्लायर को पंजाब में धर दबोचा है।

कुनिहार (नेगी): सोलन पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम के तहत एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चिट्टे के एक मुख्य सप्लायर को पंजाब में धर दबोचा है। उसके कब्जे से 123 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार गत 24 जनवरी को पुलिस थाना कुनिहार के अंतर्गत एक युवक की कार से पुलिस ने तलाशी के दौरान 17 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस द्वारा उक्त कार चालक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया।

रिमांड के दौरान आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर मुख्य सप्लायर को दबोचने के लिए एक टीम का गठन किया गया। 27 व 28 जनवरी को पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी सप्लायर विशाल ठाकुर (29) पुत्र प्रेम सिंह निवासी आदर्श एनक्लेव धकोली एसएएस नगर मोहाली पंजाब को बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर जीरकपुर पंजाब के एक होटल से करीब 123 ग्राम चिट्टे व लगभग 49 हजार की नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ व जांच के दौरान पाया गया कि उक्त मुख्य सप्लायर पिछले काफी समय से चिट्टा सप्लाई करता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया है। मामले की पुष्टि एसपी सोलन गौरव सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा 140 ग्राम चिट्टा बरामद किया जा चुका है।

