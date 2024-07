Mandi News: वाहनों के इंजन कंट्रोल मॉड्यूल चुराने वाला मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार, पुलिस को ऐसे मिली सफलता

Edited By Vijay, Updated: 20 Jul, 2024 05:37 PM

मंडी (रजनीश): मंडी जिला के औट से लेकर सुंदरनगर तक वाहनों के इंजन कंट्रोल मॉड्यूल चोरी करने वाले मुख्य सरगना को मंडी पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस को यह सफलता घटना के 6 महीने बाद मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसे मंडी लाया गया है। वहीं उसका दूसरा साथी चोरी के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। आरोपी की पहचान अभिषेक गुप्ता (40) पुत्र पूरनलाल उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। वह पिछले करीब 15 वर्षों से दिल्ली में हाऊस नंबर 232 टाॅप फ्लोर चांदनगर नजदीक कन्हैया पार्क तिलक नगर में अपने फ्लैट में अपने परिवार सहित रह रहा है।

28 जनवरी की रात को दिया था वारदात को अंजाम

एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि 28 जनवरी की रात को यह व्यक्ति मनाली से वापस दिल्ली जा रहा था। इसके साथ एक नेपाली लड़का था जो चोरी करने में इसकी मदद कर रहा था। वारदात की रात इन दोनों ने मंडी में भ्यूली चौक के पास 4, धनोटू में 1, सुंदरनगर में 3 तथा औट में 2 वाहनों के ईसीएम चोरी किए थे। अगले दिन पुलिस द्वारा इस मामले में सभी थानों को सूचित कर दिया गया। फोरलेन पर स्थापित आईटीएमएस से इनके द्वारा प्रयोग की गई गाड़ी का नम्बर व रूट तथा भ्यूली में चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज मिली थी, लेकिन इन शातिरों का पता नहीं चल पाया। पिछले हफ्ते सुराग मिलने पर मंडी पुलिस थाना से एएसआई विनोद कुमार की अगुवाई में एक टीम दिल्ली भेजी गई जोकि उपरोक्त मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफल हुई। वही दूसरे आरोपी का नाम रोहित (18) है जोकि दिल्ली के ख्याला इलाके की झोंपड़ पट्टी में रहता है तथा अभी एक किसी अन्य चोरी के केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

