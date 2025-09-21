Main Menu

Una: पुलिस ने पिकअप वाहन से पकड़ा शराब का जखीरा, चालक के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 21 Sep, 2025 05:34 PM

ऊना जिला के तहत बंगाणा पुलिस ने शराब माफिया पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ठंडीखुई के पास नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से ले जाई जा रही देसी शराब की 150 पेटियां बरामद की हैं।

बंगाणा (शर्मा):  ऊना जिला के तहत बंगाणा पुलिस ने शराब माफिया पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ठंडीखुई के पास नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से ले जाई जा रही देसी शराब की 150 पेटियां बरामद की हैं। पुलिस ने शराब और वाहन को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी रोहित चौधरी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम क्षेत्र में गश्त और चैकिंग अभियान पर थी। इसी दौरान शनिवार देर रात ठंडीखुई के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। जब पुलिस टीम ने वहां से गुजर रहे एक पिकअप वाहन को जांच के लिए रोका, तो तलाशी के दौरान उसमें देसी शराब की पेटियां लदी हुई पाई गईं।

जब पुलिस ने चालक से शराब से संबंधित कोई भी दस्तावेज या परमिट दिखाने को कहा, तो वह कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 150 पेटी देसी शराब और पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान अजय सिंह निवासी बोलेवाल के रूप में की है। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब की यह इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है और जल्द ही इस नैटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।

