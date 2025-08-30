Main Menu

Kullu: 5 दिन बाद छोटे वाहनों के लिए लेह-मनाली मार्ग बहाल, लाहौल घाटी में फंसे हजारों लोगों को मिली राहत

Edited By Vijay, Updated: 30 Aug, 2025 02:16 PM

पांच दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लेह-मनाली मार्ग वाया रोहतांग दर्रे होते हुए छोटे वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है। इस खबर से लाहौल घाटी में फंसे हजारों लोगों और यात्रियों ने राहत की सांस ली है।

कुल्लू: पांच दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लेह-मनाली मार्ग वाया रोहतांग दर्रे होते हुए छोटे वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है। इस खबर से लाहौल घाटी में फंसे हजारों लोगों और यात्रियों ने राहत की सांस ली है। अब वे अपने वाहनों से रोहतांग होते हुए पलचान, नेहरूकुंड और मनाली गांव के रास्ते मनाली शहर पहुंचने लगे हैं।

दरअसल, लाहौल के पागल नाले और धुंधी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के कारण अटल टनल मार्ग मंगलवार को बंद हो गया था। इससे लाहौल घाटी का संपर्क बाहरी दुनिया से कट गया था। लोगों को वैकल्पिक मार्ग कोकसर-रोहतांग-मनाली का सहारा लेना पड़ा, लेकिन यह मार्ग भी भूस्खलन होने के कारण बंद हो गया था। हालांकि, अटल टनल मार्ग की बहाली में अभी समय लग सकता है, लेकिन बीआरओ के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत करके वाया रोहतांग मनाली मार्ग को लेह से जोड़ दिया है। अब पलचान से वाहन नेहरूकुंड होकर शनाग और फिर मनाली गांव से होते हुए मनाली शहर पहुंच रहे हैं।

कुल्लू-मनाली मार्ग भी हुआ बहाल
इस बीच अलेऊ से नग्गर होते हुए कुल्लू-मनाली मार्ग भी छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि, अलेऊ के पास दलदली क्षेत्र अधिक होने के कारण वाहनों की आवाजाही अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता अनूप शर्मा ने बताया कि आज दोपहर तक दलदली क्षेत्र को ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वाहनों की आवाजाही जल्द ही सुचारू कर दी जाएगी।

क्या कहते हैं मनाली के विधायक 
मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य पूरी गंभीरता से जारी है। सड़कों की बहाली के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

