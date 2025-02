Solan: अर्की काॅलेज में बास्केटबाॅल कोर्ट व ओपन एयर जिम के नाम पर 11.82 लाख का गबन, पुलिस ने शुरू की जांच

अर्की के राजकीय महाविद्यालय में बास्केटबॉल कोर्ट और ओपन एयर जिम के निर्माण को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में करीब 11.82 लाख रुपए का गबन किया गया है।

सोलन (अमित): अर्की के राजकीय महाविद्यालय में बास्केटबॉल कोर्ट और ओपन एयर जिम के निर्माण को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में करीब 11.82 लाख रुपए का गबन किया गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राचार्य के अनुसार सत्र 2021-22 में कॉलेज को उत्कृष्ट महाविद्यालय का दर्जा मिलने पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें से 8 लाख 81 हजार 950 रुपए बास्केटबॉल कोर्ट और 3 लाख रुपए ओपन एयर जिम के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए। रिकॉर्ड के अनुसार 19 मार्च, 2022 को यह पूरी धनराशि ठेकेदार एमएस नंदन कॉन्ट्रैक्टर्स सप्लायर (जिला मंडी) को ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन कॉलेज में आज तक न तो बास्केटबॉल कोर्ट बना और न ही ओपन एयर जिम।

चौंकाने वाली बात यह है कि 22 फरवरी, 2022 को बिडिंग की गई, जिसमें 5 कंपनियों ने भाग लिया था, लेकिन चार कंपनियों को दरकिनार कर 12 मार्च को नंदन ठेकेदार को काम पूरा होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि 12 मार्च तक निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ था। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर 16 मार्च को बिल सब-ट्रेजरी अर्की में जमा करवाया गया, जिसे 19 मार्च को पास कर दिया गया और पूरी धनराशि ठेकेदार के खाते में ट्रांसफर हो गई।

इस मामले की सिफारिश 8 मार्च, 2022 को बनी कमेटी ने की थी, जिसमें दिनेश सिंह कंवर, रमेश, प्रेम पाल, रवि राम, मुनीष कुमार, आदर्श शर्मा, राजेश्वर शर्मा (सदस्य क्लर्क) शामिल थे। इस दौरान कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य डॉ. जगदीश चंद शर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत) और सुपरिंटैंडैंट ग्रेड-2 चमन लाल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।

एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने धोखाधड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग का केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही इस घोटाले के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here