Kangra: लेक मैन ऑफ इंडिया आनंद मल्लिगावाद पहुंचे धर्मशाला, डल झील का किया निरीक्षण

पर्यटन नगरी नड्डी में स्थित डल झील के रिसाव को रोकने और निरीक्षण करने सोमवार को लेक मैन ऑफ इंडिया आनंद मल्लिगावाद धर्मशाला पहुंचे।

धर्मशाला (जिनेश): पर्यटन नगरी नड्डी में स्थित डल झील के रिसाव को रोकने और निरीक्षण करने सोमवार को लेक मैन ऑफ इंडिया आनंद मल्लिगावाद धर्मशाला पहुंचे। दोपहर बाद आनंद मल्लिगावाद ने होटल एसोसिएशन मैक्लोडगंज के सदस्यों व जिला प्रशासन के साथ मिलकर डल लेक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के विचार भी सुने। आनंद मल्लिगावाद ने इस दौरान लोगों से कहा कि डल झील में हो रहे पानी के रिसाव को पूरी तरह रोक दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके लिए वह प्राकृतिक तरीके से ही काम करेंगे तथा इस तरीके के साथ अगले 50 सालों तक पानी का रिसाव न हो, इस पर काम किया जाएगा। आनंद मल्लिगावाद ने कहा कि डल झील में पानी का रिसाव रुक जाता है उसके बाद प्रदेश सरकार के साथ मिलकर हिमाचल के अन्य स्त्रोतों में हो रहे रिसाव व प्राकृतिक स्त्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए काम किया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार निरीक्षण के बाद अब मंगलवार को आनंद मल्लिगावाद जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे तथा डल झील में हो रहे पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्रैजैंटेशन को भी दिखाएंगे। उसके बाद जिला प्रशासन के साथ राजा का तालाब में प्राकृतिक स्त्रोतों का भी निरीक्षण करेंगे जो सूख रहे हैं।

8 साल से हो रहा है पानी का रिसाव

लेक मैन ने धर्मशाला में सोमवार को डल झील की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों व स्थानीय लोगों से झील में रिसाव की समस्या को लेकर चर्चा करने के बाद पूर्व में हुए प्रयासों की भी पूरी जानकारी लीे। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 8 साल से डल झील में लगातार हो रहे रिसाव के कारण यह हर साल सूख जाती है।

इसके चलते लोगों की आस्था से खिलावाड़ हो रहा था। वहीं, अब तक इस झील के रिसाव को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं लेकिन परिणाम शून्य रहे हैं। इस बार भी सितम्बर में राधाष्टमी के शाही स्नान से पूर्व झील में रिसाव शुरू हो गया था।

